Se registraron las primeras nevadas de otoño pero pronostican que será más cálido y seco

pronostico del tiempo otoño fresco,Mendoza (18).jpeg El SMN pronosticó que en Cuyo habrá temperaturas superiores a las promedio en el otoño. Foto: Diario UNO / Martín Pravata

La primera nevada del otoño

En este escenario, la nevada registrada hace unos días en alta montaña aparece como un dato alentador, aunque insuficiente para anticipar la dinámica del invierno. Según especialistas en meteorología, las nevadas tempranas no necesariamente se correlacionan con temporadas níveas abundantes.

De hecho, antecedentes recientes refuerzan esta cautela: los inviernos de 2021 y 2025 también comenzaron con eventos tempranos de nieve, pero luego evolucionaron hacia temporadas con escasa acumulación.

Nevadas de otoño 2026- tuit maxi viale

El meteorólogo Maximiliano Viale advirtió que, si bien estos episodios son “bienvenidos”, no deben interpretarse como un indicador de lo que vendrá. En sus análisis, también señala que en los últimos años han predominado temporadas con menor nieve en la cordillera, en parte asociadas a la variabilidad climática y al cambio climático.

En esa línea, remarca que, en los últimos 16 años, solo algunas temporadas —como 2015, 2016, 2023 y 2024— lograron niveles normales o levemente superiores de nieve, en general vinculadas a la influencia del fenómeno El Niño.

Justamente, los últimos pronósticos climáticos sugieren la posible formación de un evento de El Niño hacia fines del invierno, aunque con incertidumbre. De concretarse, podría favorecer nevadas más importantes, incluso de manera tardía.

Por ahora, el SMN insiste en que los pronósticos estacionales reflejan tendencias promedio y no eventos puntuales, por lo que recomienda seguir de cerca los informes diarios y semanales para monitorear fenómenos de corto plazo.

Así, el otoño mendocino se perfila como templado y con tendencia seca, con una primera señal de nieve en cordillera que suma expectativa, pero sin garantías sobre la temporada invernal que vendrá.