Cómo hacer un perfume casero para sábanas con aroma a hotel 5 estrellas

Perfume en las sábanas Con los ingredientes adecuados, puedes preparar un perfume para las sábanas.

Ingredientes

200 ml de agua destilada.

2 cucharadas de alcohol.

5 gotas de aceite esencial de lavanda.

4 gotas de aceite esencial de eucalipto.

Una cucharada de agua de azahar.

1 tira pequeña de cáscara de limón.

En un recipiente limpio, tienes que colocar el agua destilada junto con el alcohol y mezclar bien. Agrega el agua de azahar hasta que se integre, luego incorpora los aceites esenciales para crear ese efecto limpio, fresco y sofisticado típico de hoteles de alta gama.

Suma la tira de cáscara de limón, que aporta una nota cítrica suave con un fondo cálido que eleva el aroma. Deja reposar la mezcla en un frasco cerrado durante 24 horas para que los aromas se integren correctamente. Luego, pasa el líquido a un recipiente con spray, dejar la cáscara es opcional. Ahora solo tienes que rociar la ropa de cama unos minutos antes de acostarte.

sabanas y mesa de luz No hay nada mejor que irse a dormir entre sábanas limpias y perfumadas.

No es casualidad que los hoteles de lujo lleven años aliándose con fórmulas aromáticas diseñadas para calmar el sistema nervioso. Y es que ciertos aromas aplicados sobre las sábanas podrían ayudar a reducir el cortisol, la famosa hormona del estrés.