Cómo hacer un perfume casero para sábanas con aroma a hotel 5 estrellas

Convierte tu habitación en un hotel de lujo con un simple truco: preparando un perfume casero que lleva ingredientes que presentan aromas indicados para reducir el cortisol y mejorar el sueño. A continuación, todos los detalles que tienes que saber para perfumar tus sábanas.
Hay pocos placeres en la vida que se equiparan a irse a dormir entre sábanas limpias, perfumadas y el cabello recién lavado. Las brumas perfumadas para la ropa de cama son una opción de lujo accesible que convierte el irse a dormir en un ritual digno de un hotel cinco estrellas.
Una experiencia olfativa puede evocar recuerdos agradables cada noche, convirtiendo incluso un día de estrés en un momento de catarsis. Es importante escoger ingredientes que te gusten, y sean fáciles de conseguir para poder preparar una fragancia casera para tus sábanas.
Ingredientes
- 200 ml de agua destilada.
- 2 cucharadas de alcohol.
- 5 gotas de aceite esencial de lavanda.
- 4 gotas de aceite esencial de eucalipto.
- Una cucharada de agua de azahar.
- 1 tira pequeña de cáscara de limón.
En un recipiente limpio, tienes que colocar el agua destilada junto con el alcohol y mezclar bien. Agrega el agua de azahar hasta que se integre, luego incorpora los aceites esenciales para crear ese efecto limpio, fresco y sofisticado típico de hoteles de alta gama.
Suma la tira de cáscara de limón, que aporta una nota cítrica suave con un fondo cálido que eleva el aroma. Deja reposar la mezcla en un frasco cerrado durante 24 horas para que los aromas se integren correctamente. Luego, pasa el líquido a un recipiente con spray, dejar la cáscara es opcional. Ahora solo tienes que rociar la ropa de cama unos minutos antes de acostarte.
No es casualidad que los hoteles de lujo lleven años aliándose con fórmulas aromáticas diseñadas para calmar el sistema nervioso. Y es que ciertos aromas aplicados sobre las sábanas podrían ayudar a reducir el cortisol, la famosa hormona del estrés.