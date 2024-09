Última oportunidad para ver en Netflix una serie que hizo historia

►TE PUEDE INTERESAR: Netflix: una película que desafió las normas y revolucionó a todo el mundo

Netflix, series.jpg How to Get Away with Murder, una de las series más premiadas de Netflix se va de la grilla.

De qué se trata How to Get Away with Murder, la serie de Netflix

En esta serie de Netflix, Viola Davies es Annalise Keating, una profesora de derecho en una universidad de Filadelfia. Junto con un grupo de alumnos, se verá involucrada en un caso de asesinato en que el todo parece indicar que hay un complot detrás.

La serie de Netflix fue producida por Shonda Rimes, la responsable de Grey's Anatomy y supo ser una de las más vistas de la plataforma. Según lo comunicado por la plataforma, solamente estará disponible hasta el 1 de octubre.

netflix, serie.jpg El 1 de octubre será el último día que How to Get Away with Murder esté en la grilla de Netflix.

Reparto de How to Get Away with Murder, la serie de Netflix

Viola Davis: Annalise Keating

Billy Brown: Nate Lahey

Jack Falahee: Connor Walsh

Rome Flynn: Gabriel Maddox

Aja Naomi King: Michaela Pratt

Matt McGorry: Asher Millstone

Conrad Ricamora: Oliver Hampton

How to Get Away with Murder está, por ahora, disponible en Netflix Latinoamérica y se puede ver por la misma plataforma en España y en Estados Unidos.

Trailer de How to Get Away with Murder, la serie de Netflix