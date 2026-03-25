En las últimas horas la plataforma Netflix confirmó que está trabajando en una remake de la película "13 going on 30", también conocida en español como "Como si tuviera 30", la cual contó con el protagónico de Jennifer Garner y Mark Ruffalo.
Netflix prepara una remake de 'Si tuviera 30': qué tendrá de original y cuándo estrena
La plataforma de streaming Netflix se prepara una remake de "Si tuviera 30". Todos los detalles de esta producción a continuación
"Una impopular jovencita se convierte por arte de magia en una exitosa adulta tras haber conjurado un deseo en su fiesta", es la sinopsis de esta producción que se estrenó en 2004 y que fue dirigida por Gary Winick.
¿Qué se sabe de la remake de Netflix de "Si tuviera 30"?
Hasta el momento se sabe que los protagonistas de este remake serán Emily Bader (quien ya protagonizó "My Lady Jane" en Prime Video, y "People We Meet on Vacation"), y Logan Lerman, a quien muchos conocimos por su rol de Peter Jackson.
En este caso, el director será Brett Haley (es el mismo de "People We Met on Vacation"), quien dijo: "Soy un fan desde hace mucho tiempo, así que asumir esta reinterpretación conlleva una enorme responsabilidad".
Además, el director destacó la participación de Jennifer Garner como productora en el proyecto como un sello de aprobación: "Que ella esté a bordo como productora ejecutiva, después de haber sido una pieza clave de todo lo que hizo especial a la película original, es especialmente significativo".
El guión estará a cargo de Hannah Marks, con revisiones de Flora Greeson, mientras que la producción también contará con Joe Roth y Jeff Kirschenbaum para RK Films. Todavía no hay detalles específicos de la trama o posibles cambios contemporáneos respecto a la historia original.
Lo cierto es que muchos fanáticos de la película original se preguntan si esta remake será una copia o si contará con escenas nuevas y originales. Sin embargo, algunos aseguran que no puede faltar un momento estrella como el del elenco bailando "Thriller" de Michael Jackson.