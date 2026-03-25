Netflix prepara una remake de 'Si tuviera 30': qué tendrá de original y cuándo estrena

En este caso, el director será Brett Haley (es el mismo de "People We Met on Vacation"), quien dijo: "Soy un fan desde hace mucho tiempo, así que asumir esta reinterpretación conlleva una enorme responsabilidad".

Además, el director destacó la participación de Jennifer Garner como productora en el proyecto como un sello de aprobación: "Que ella esté a bordo como productora ejecutiva, después de haber sido una pieza clave de todo lo que hizo especial a la película original, es especialmente significativo".

Embed - Netflix US on Instagram: "Thirty, flirty, and thriving... Emily Bader and Logan Lerman will star in 13 GOING ON 30, a new reboot of the 2004 classic. Executive produced by Jennifer Garner and directed by Brett Haley (People We Meet on Vacation)" View this post on Instagram

El guión estará a cargo de Hannah Marks, con revisiones de Flora Greeson, mientras que la producción también contará con Joe Roth y Jeff Kirschenbaum para RK Films. Todavía no hay detalles específicos de la trama o posibles cambios contemporáneos respecto a la historia original.

Lo cierto es que muchos fanáticos de la película original se preguntan si esta remake será una copia o si contará con escenas nuevas y originales. Sin embargo, algunos aseguran que no puede faltar un momento estrella como el del elenco bailando "Thriller" de Michael Jackson.