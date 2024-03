►TE PUEDE INTERESAR: Netflix: la atrapante serie española que es la preferida de los amantes del suspenso

Esta película de Netflix se centra en Sara Johnson, una joven de Chicago que se matricula en un instituto adonde la mayoría de las personas son de color. Ella lo hace en busca de un sueño, que es ir a Juilliard y convertirse en bailarina de ballet.

Sin embargo, la muerte de la madre va a cambiar bastantes aspector de su vida y al reunirse con su padre se encontratá con un mundo totalmente nuevo en todo sentido, y en el que se introducirá en una cultura que no conoce, pero que la ayudará a cumplir su sueño.

►TE PUEDE INTERESAR: La exitosa película escondida de Netflix que cambiará tu forma de ver la vida

Embed - Save the Last Dance (2001) Official Trailer # 1 - Julia Stiles HD