Tras más de 20 años de la película "Scooby Doo", así se ve hoy el actor que hizo de Shaggy

Scooby-Doo 2.jpg Scooby-Doo.

¿Cómo luce hoy el actor Matthew Lillard, quien interpretó a Shaggy en Scooby-Doo?

Lillard tiene actualmente 53 años y sigue trabajando como actor. Se hizo conocido por interpretar a Stu Macher en "Scream" y Chip Sutphin en "Serial Mom". Además apareció en otras películas como "SCL Punk", "Summer Catch", "Without a Paddle", "Home Run Showdown", "Five Nights at Freddy's", entre otras.

Sin embargo muchos jóvenes lo recuerdan por su papel de Shaggy Rogers en la película "Scooby-Doo", y luego le prestó su voz al mismo personaje en la serie de dibujos animados desde el reinicio de "Scooby-Doo! Mystery Incorporated".

Scooby Doo.jpg El elenco completo de la película "Scooby-Doo".

►TE PUEDE INTERESAR: Asi luce hoy Steven Seagal, el actor de cine de acción de "Alerta Máxima"

Lillard estudió artes dramáticas en la Academia Americana de Artes Dramáticas en Pasadena, California, con el también actor Paul Rudd, y más tarde, la escuela de teatro Circle in the Square en Nueva York.

Matthew Lillard.jpg Matthew Lillard en la actualidad.

También hizo un giro dramático en la aclamada comedia dramática "Los descendientes" de Alexander Payne. También actuó en la película de suspenso informático "Hackers".

Uno de sus últimos papeles, es en la película "Swindle", en el cual trabajo con las estrellas de "iCarly" Jennette McCurdy y Noah Munck, con la estrella de "Victorious" Ariana Grande, y con Ciara Bravo, Noah Crawford y Chris O'Neal.