Tras 8 años del estreno de la película The Florida Project, así se ve hoy la niña protagonista

Brooklyn Prince es la protagonista de esta historia que refleja cómo viven muchas familias en Florida.

¿Cómo se ve hoy la actriz Brooklyn Prince?

Brooklyn tiene actualmente 15 años, y sigue trabajando como actriz. Gracias a su trabajo en la película "The Florida Project", ella ganó el premio Critics Choice Movie Award a la mejor actriz joven.

Tras su paso por la producción de Sean Baker "The Florida Project", Brooklyn protagonizó la película de terror "The Turning" y la serie de televisión "Home Before Dark".

Brooklyn es muy activa en sus redes sociales (@thebrooklynnkimberly).

Brooklyn es muy activa en sus redes sociales, e incluso recientemente publicó una foto con sus compañeros de "The Florida Project". Incluso la joven actriz aseguró que pronto se estrenará una nueva versión de dicha película, la cual contará con material inédito como: entrevistas con el reparto y el equipo técnico, comentarios, entrevistas con el elenco y un recorrido por las locaciones producido por Sean Baker.

Esta nueva edición de la película "The Florida Project" contará también con un libro de tapa dura de 200 páginas.