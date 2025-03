Premios Oscar: "Anora", la historia de un amor convertido en pesadilla, ganó como mejor película

La mejor película internacional fue para "Ainda Estou Aqui", marcando el primer Oscar en la historia del cine brasileño.

El filme de Walter Salles, basado en la historia real de la desaparición del exdiputado Rubens Paiva durante la dictadura de 1971 y la lucha de su viuda Eunice Paiva.

Por su parte la actriz Mikey Madison sorprendió al llevarse el premio, venciendo a la favorita Demi Moore (La sustancia).

Zoe Saldaña obtuvo el Oscar a Mejor Actriz de Reparto por Emilia Pérez, convirtiéndose en la primera estadounidense de origen dominicano en ganar un Premio de la Academia.

La gala de los Premios Oscar con homenajes y música

La ceremonia comenzó con un número musical de Ariana Grande y Cynthia Erivo, quienes interpretaron clásicos como Somewhere Over the Rainbow y Defying Gravity.

El evento también incluyó un homenaje al agente 007 y a los bomberos de Los Ángeles, que combatieron los incendios forestales en enero.

El segmento In Memoriam, presentado por Morgan Freeman, recordó a Gene Hackman, hallado sin vida junto a su esposa esta semana, y a Quincy Jones, en un tributo liderado por Queen Latifah.

