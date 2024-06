Pero la trama no es tan simple y eso es justamente lo que hace que esta serie de Prime Video sea tan atrapante. Si no las has visto, el consejo es que la veas. Mientras tanto, para todos, van algunos datos que no todo el mundo sabe sobre la serie.

Cuatro datos sobre The Boys, la serie de Prime Video, que no todos saben

En la primera temporada, uno de los héroes es Translúcido, que tiene un trágico final. Como muchos saben, la serie está basada en un cómic, pero en este Translúcido no era miembro de los siete, sino que el séptimo integrante era un supuesto alienígena llamado Jack from Jupiter.

The Boys y Supernatural son dos series que tienen cierta unión. No, no existen en el mismo universo, sino que su relación es de otra manera. En la primera temporada, el ministro de Defensa se llama Robert Singer. Este es interpretado por Jim Beaver, que también interpretó a Bobby Singer en Supernatural. De hecho, uno de los protagonistas de Supernatural también aparece en The Boys : Jensen Ackles.

: Jensen Ackles. Si bien, The Boys está recomendada solo para mayores de 18 años por Prime Video, los creadores de la serie tuvieron que bajar bastante el tono del lenguaje de sus personajes, ya que en los cómics tienen menos filtros.

Charlize Theron tuvo un cameo de varios minutos en la temporada 3 de The Boys, pero en ningún momento estuvo con todos los actores, ya que por cuestiones de agenda tuvo que filmar en otra locación.

Reparto de The Boys, la serie de Prime Video

Karl Urban: Billy Butcher

Jack Quaid: Hugh 'Hughie' Campbell

Antony Starr: John / Homelander

Erin Moriarty: Annie January / Starlight

Dominique McElligott: Maggie Shaw / Queen Maeve

Jessie T. Usher: Reggie Franklin / A-Train

Laz Alonso: Marvin T. 'Mother's

