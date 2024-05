"Parecían la pareja ideal, su primer encuentro fue mágico, pero con el paso del tiempo ella deseó nunca haberlo conocido. Su anhelo se hace realidad gracias a un polémico y radical invento. Sin embargo descubrirán que el destino no se puede controlar", es la sinopsis oficial de esta película disponible en Prime Video.

Esta película cuenta con la dirección de Michel Gondry, y la historia fue creada por Pierre Bismuth, Kaufman y Gondry. El título de la producción proviene de un verso del poema "Eloisa to Abelard" (1717), de Alexander Pope.

El elenco lo componen Jim Carrey, Kate Winslet, Kirsten Dunst, Mark Ruffalo, Elijah Wood y Tom Wilkinson.

Esta película obtuvo el premio Óscar al mejor guión original y Kate Winslet fue nominada a mejor actriz. En los años siguientes a su estreno se convirtió en una película de culto y está considerada por muchos críticos como uno de los mejores filmes del siglo XXI.

