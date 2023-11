Te vas a sorprender, así luce el actor que interpretó a Jake en "Two and a Half Men"

Asi-luce-Angus-T.-Jones-de-Two-and-a-Half-Men.jpg Angus T. Jones, Jon Cryer y Charlie Sheen trabajaron juntos hasta la octava temporada.

"Two and a Half Men" cuenta la historia de Charlie Harper, un soltero alcohólico y mujeriego que vive una vida de lujo en Malibú, pero su estilo de vida cambia radicalmente cuando su hermano menor Alan se divorcia y se va a vivir con él recibiendo cada fin de semana a su hijo Jake.

Cuando la serie llegaba a la novena temporada, Charlie Harper, personaje interpretado por Charlie Sheen, fue despedido de la comedia y fue reemplazado por Ashton Kutcher, que hizo el papel de Walden Schmidt.

Asi-luce-Angus-T.-Jones-de-Two-and-a-Half-Men4.jpg

Así luce Angus T. Jones, actor de "Two and a Half Men"

El actor estadounidense Angus Turner Jones, más conocido como Angus T. Jones y por su papel de Jake Harper en la exitosa sitcom de CBS "Two and a Half Men", tiene 30 años y nació el 8 de octubre de 1993 en Austin, Texas.

Asi-luce-Angus-T.-Jones-de-Two-and-a-Half-Men2.jpg A casi diez años de haber abandonado la industria de Hollywood, el ex-actor Angus T. Jones tiene un aspecto muy distinto.

Por cuya interpretación, Angus T. Jones ganó dos premios Young Artist Awards y un TV Land Award. En 2012 se bautizó en la Iglesia Adventista del Séptimo Día y decidió no continuar en la serie "Two and a Half Men".

Angus es el primer hijo del matrimonio de Monty Charles Jones y Carey Lynn Claypool, tiene un hermano menor llamado Otto Jones. Durante su infancia se mudó con su familia a Ontario, California, y a pesar de no tener experiencia como actor, obtuvo un papel en un anuncio de televisión.

Asi-luce-Angus-T.-Jones-de-Two-and-a-Half-Men3.jpg Para las últimas temporadas, ya como un joven adulto, Jones mostró un cuerpo más esbelto, dejando a los espectadores con esa imagen en su memoria.

Además de su personaje "Two and a Half Men", también ha tenido papeles en varias películas. En 2010, a sus 16 años, hizo una aparición especial en la cuarta temporada del show de Disney Channel Hannah Montana Forever.

En noviembre de 2012, a los 19 años, su punto de vista atrajo la atención de los medios de comunicación después de que Jones apareciera en un vídeo contando que había sido bautizado y que ya no quería aparecer en "Two and a Half Men". También pidió a las personas que dejaran de ver la serie.