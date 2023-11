A 15 años de su estreno, así luce el actor que interpretó a Walter White Jr. en "Breaking Bad"

Asi-luce-RJ-Mitte-actor-de-Breaking-Bad3.jpg Bryan Cranston (Walter White), Anna Gunn (Skyler White) y RJ Mitte (Walter White, Jr.), protagonistas de Breaking Bad.

Breaking Bad cuenta de 5 temporadas con un total de 62 episodios, la temporada final se dividió dos partes de ocho episodios cada una y se emitió en el transcurso de dos años. La primera mitad se estrenó el 15 de julio de 2012 y concluyó el 2 de septiembre de 2012, mientras que la segunda mitad se estrenó el 11 de agosto de 2013 y concluyó el 29 de septiembre del mismo año

Ha sido aclamada con entusiasmo por buena parte de la crítica y del público y está considerada como una de las mejores series televisivas de todos los tiempos.

Asi-luce-RJ-Mitte-actor-de-Breaking-Bad1.jpg Breaking Bad logró obtener tres años consecutivos el premio a la mejor serie por parte de los Premios WGA.

Así luce RJ Mitte, actor de "Breaking Bad"

El actor estadounidense Roy Frank "RJ" Mitte III, más conocido como RJ Mitte y por su papel de como Walter White Jr. en la exitosa serie "Breaking Bad", tiene 31 años y nació el 21 de agosto de 1992 en Jackson, Misisipi.

Asi-luce-RJ-Mitte-actor-de-Breaking-Bad4.jpg RJ Mitte se hizo muy conocido por su papel como Walter White Jr. en la exitosa serie Breaking Bad.

Al igual que su personaje en "Breaking Bad", RJ Mitte tiene parálisis cerebral leve. Cuando se mudó a Hollywood en 2006, comenzó a entrenar con su mánager Addison Witt quien también sufre este problema.

Mitte se mudó con su familia en 2006 a Los Ángeles, donde su hermana pequeña Lacianne Carriere había recibido una oferta para un papel en un proyecto filmográfico. Después de obtener varios pequeños papeles de extra, incluyendo uno en la serie de Disney Hannah Montana, su interés en la industria del cine y la televisión aumentó y decidió tomar clases de actuación.

Asi-luce-RJ-Mitte-actor-de-Breaking-Bad5.jpg Mitte es el portavoz de la campaña "I AM PWD" ("inclusión de artistas con discapacidades en las artes y los medios de comunicación") que emplea a artistas con discapacidades.

El 17 de noviembre de 2015, se anunció que sería colaborador en el canal británico Channel 4, para cubrir los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro 2016.

En 2017 protagonizó The Recall, junto a Wesley Snipes y en 2022 fue parte del reparto principal de la serie The Guardians of Justice, de la plataforma Netflix.