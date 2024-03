Taylor Swift.jpg Póster de "Taylor Swift: The Eras Tour", disponible en Disney Plus.

¿Qué canciones sorpresa aparecerán en "Taylor Swift: The Eras Tour"?

Esta versión que ya se puede disfrutar en Disney Plus cuenta con varias canciones, como por ejemplo "Cardigan" (del disco "Folklore"). También se incluyeron cuatro canciones más en acústico, las cuales son "Maroon", "I Can See You", "You Are in Love" y "Death by a Thousand Cuts".

¿Dónde se filmó la "Taylor Swift: The Eras Tour"?

"The Eras Tour" se rodó durante los tres primeros conciertos (del total de seis) que Taylor Swift brindó en la ciudad de Los Ángeles, los días 3, 4 y 5 de agosto del 2023 en el SoFi Stadium de Inglewood.

La película cuenta con la dirección de Sam Wrench (experimentado director de música en vivo que ya ha trabajado con artistas como Lizzo o Billie Eilish).

Embed - Taylor Swift | The Eras Tour (Taylor’s Version) | Tráiler Oficial | Disney+

Este documental de Taylor Swift alcanzó una marca de recaudación histórica para un largometraje de ese tipo, 261 millones de dólares. Con ello, superó a "This Is It" de Michael Jackson que en 2009 llegó a los 74 millones de dólares.