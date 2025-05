Su padre protagonizó Los Sopranos y hoy brilla en una de las películas más taquilleras del año

Ahora es su hijo, Michael Gandolfini, quien está siguiendo sus pasos y brillando en Hollywood a puro talento.

¿En qué proyectos aparece Michael Gandolfini?

Tener el apellido Gandolfini en Hollywood no es nada fácil, pero Michael supo demostrar que heredó de su padre el talento para la actuación, y que al mismo tiempo puede armar su propio camino.

Michael hizo su debut en el cine en 2018 en la película "Ocean's 8", y un año después fue elegido para interpretar el papel de Tony Soprano en "The Many Saints of Newark" (2021), una precuela de la serie "Los Soprano" interpretando a la versión más joven del personaje una vez interpretado por su padre.

También ha aparecido en proyectos como "The Deuce", y en el largometraje "Cherry", dirigido por los hermanos Russo.

También es uno de los protagonistas de la serie "Daredevil: Born Again", donde interpreta a Daniel Blake.

Su último proyecto ha sido "Warfare", una película de acción bélica de 2025 escrita y dirigida por Ray Mendoza y Alex Garland. Allí comparte elenco con estrellas actuales de Hollywood como Will Poulter, Charles Melton, Cosmo Jarvis, Joseph Quinn, Kit Connor, etc.

James Gandolfini falleció cuando Michael tenía 13 años, y el joven aseguró: "Aún tengo una relación con mi padre. Hablo con él siempre que necesito orientación o estoy pasando por algo importante".