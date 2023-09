Con el tiempo corriendo en su contra y con la Yakuza decidida a llevar a cabo su plan, Hunter debe frustrar la operación y salir con vida.

El asesinato del gobernador de Tokyo durante su campaña electoral, provoca que el agente de la CIA Travis Hunter (Steven Seagal, 'Por encima de la ley') sea asignado para encontrar al responsable.

Pero no trabajará solo, unirá fuerzas con Sean (Matthew Davis, 'Una rubia muy legal'), un agente del FBI. Que Travis sea el elegido para esta operación no es casualidad.

Él creció en Japón y posee importantes contactos con los suburbios, es un maestro de la espada y las artes marciales y fue formado como un miembro más de los llamados Yakuza.

A medida que avanza la investigación, Travis se da cuenta de que existe una guerra entre los más antiguos miembros de los Yakuza y las nuevas generaciones lideradas por el degenerado y enfermo Kuroda (Takao Ohsawa, 'Strawberry Night') .

Será en ese momento cuando la misión de Travis pase a ser algo personal.

