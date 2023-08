theoso.jpg Streaming. Star Plus tiene la sensacional serie sobre la alta cocina.

Un acercamiento al caótico funcionamiento de una cocina plagada de un fantástico y realista grupo de personajes en el que se combinan los viejos trabajadores del local con otros, recién llegados, que tienen otras costumbres e intenciones.

►TE PUEDE INTERESAR: Mel Gibson lidera el Top de Netflix con este peliculón

Es una mezcla combustible y El Oso es una serie que deja al espectador con la sensación de haber atravesado una semana trabajando con ellos ahí.

De qué se trata El oso

El Oso (The Bear sigue a Carmen ‘Carmy’ Berzatto -Jeremy Allen White-), un joven cocinero del mundo de la alta cocina, que vuelve a casa, a Chicago, para dirigir la tienda de sándwiches de su familia, The Original Beef of Chicagoland, tras una desgarradora muerte en su familia.

A un mundo de distancia de lo que está acostumbrado, Carmy debe equilibrar las realidades que aplastan el alma de la propiedad de un pequeño negocio.

thebear.jpg Streaming. Star Plus tiene la sensacional serie sobre la alta cocina.

Su personal de cocina de carácter fuerte y recalcitrante y sus tensas relaciones familiares, todo ello mientras lidia con el impacto del suicidio de su hermano.

►TE PUEDE INTERESAR: Tom Cruise la rompe en HBO Max con una película futurista

El oso trata de la comida, la familia, la locura de la rutina, la belleza del sentido de la urgencia y las empinadas y resbaladizas caídas.

Elenco de El oso

Ebon Moss-Bachrach (Richard 'Richie' Jerimovich)

Ayo Edebiri (Sydney Adamu)

Abby Elliott (Natalie 'Sugar' Berzatto)

Lionel Boyce (Marcus)

Liza Colón-Zayas (Tina)

Edwin Lee Gibson (Ebraheim)

Matty Matheson (Neil Fak)

Trailer de El oso