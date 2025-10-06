La trama de esta serie, disponible en Netflix, se centra en esta familia y cómo, tras la muerte del patriarca, se debe reunir y hacerse cargo del negocio familiar y de sus propias vidas, aunque eso cueste mucho trabajo.
Todos los episodios de Six Feet Under comienzan con la muerte de una persona. Esta puede ser realmente trágica, absurda o irónica, pero sirve como punto de partida para contar los temas centrales de cada capítulo de la serie de Netflix.
Cuándo se va Six Feet Under de Netflix
Según lo comunicado por Netflix, el 31 de octubre, Six Feet Under deja de pertenecer a la plataforma, por lo que estará disponible solamente en HBO Max.
Reparto de Sex Feet Under, la serie de Netflix
- Peter Krause como Nathaniel "Nate" Fisher Jr.
- Michael C. Hall como David Fisher
- Frances Conroy como Ruth Fisher
- Lauren Ambrose como Claire Fisher
- Freddy Rodríguez como Federico Díaz
- Mathew St. Patrick como Keith Charles
- Rachel Griffiths como Brenda Chenowith