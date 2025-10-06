Lauren Ambrose

Lauren Ambrose, una de las protagonistas de Six Feet Under

Una de las mejores series de Netflix está a punto de ser eliminada de la cartelera. Fue ganadora de seis premios Emmy y tres Globos de Oro, estuvo producida por HBO y los críticos coinciden en que es una de las 10 mejores series de este siglo.

Esta serie de Netflix posee cinco temporadas y un total de 63 capítulos. Se trata de Six Feet Under, una producción deliciosa apoyada en una comedia negra de lujo con tintes dramáticos que embellecen cada capítulo y actuación.

De qué se trata la serie de Netflix

La serie de Netflix comienza con la muerte de Nathaniel Fisher, dueño de una funeraria. Él fallece en un accidente de auto durante el día de Nochebuena. A partir de ahí se desencadena un drama familiar en el que intervienen, Nate, el hijo del muerto, que debe volver al negocio familiar que nunca quiso. Ruth, su madre, que es parte de una aventura. David, el otro hijo que es gay, pero aún no se anima a decirlo, y Claire, una adolescente que consume drogas.

La trama de esta serie, disponible en Netflix, se centra en esta familia y cómo, tras la muerte del patriarca, se debe reunir y hacerse cargo del negocio familiar y de sus propias vidas, aunque eso cueste mucho trabajo.

Todos los episodios de Six Feet Under comienzan con la muerte de una persona. Esta puede ser realmente trágica, absurda o irónica, pero sirve como punto de partida para contar los temas centrales de cada capítulo de la serie de Netflix.

Cuándo se va Six Feet Under de Netflix

Según lo comunicado por Netflix, el 31 de octubre, Six Feet Under deja de pertenecer a la plataforma, por lo que estará disponible solamente en HBO Max.

Reparto de Sex Feet Under, la serie de Netflix

  • Peter Krause como Nathaniel "Nate" Fisher Jr.
  • Michael C. Hall como David Fisher
  • Frances Conroy como Ruth Fisher
  • Lauren Ambrose como Claire Fisher
  • Freddy Rodríguez como Federico Díaz
  • Mathew St. Patrick como Keith Charles
  • Rachel Griffiths como Brenda Chenowith

