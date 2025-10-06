Esta serie de Netflix posee cinco temporadas y un total de 63 capítulos. Se trata de Six Feet Under, una producción deliciosa apoyada en una comedia negra de lujo con tintes dramáticos que embellecen cada capítulo y actuación.

six feet under, netflix.webp

De qué se trata la serie de Netflix

La serie de Netflix comienza con la muerte de Nathaniel Fisher, dueño de una funeraria. Él fallece en un accidente de auto durante el día de Nochebuena. A partir de ahí se desencadena un drama familiar en el que intervienen, Nate, el hijo del muerto, que debe volver al negocio familiar que nunca quiso. Ruth, su madre, que es parte de una aventura. David, el otro hijo que es gay, pero aún no se anima a decirlo, y Claire, una adolescente que consume drogas.