Se cumplen 20 años del estreno de Hannah Montana: así se ve hoy el actor que hizo de Jake Ryan

Hannah Montana serie

Su próximo paso sería ingresar al mundo de Disney gracias a la serie "Es tan Raven" en 2004. Dos años más tarde, fue elegido para interpretar a Jake Ryan en "Hannah Montana", personaje que repitió hasta que finalizó este proyecto de Disney.

Llegó a formar parte del programa "Dancing With the Stars" tanto como concursante, como en el rol de presentador. Uno de sus últimos proyectos fue en 2016 en la película "Sharknado: Que la 4ª te acompañe".

Para celebrar los 20 años de la serie "Hannah Montana", el actor publicó un video en su perfil de Instagram, y además escribió:

"Es increíble pensar que ya han pasado 20 años desde que se estrenó Hannah Montana…¡Estoy muy agradecido de celebrar con el elenco y el equipo este lunes, y aún más agradecida con todos ustedes que me han apoyado a lo largo de los años en todo el mundo!. Jake Ryan siempre tendrá un lugar especial en mi corazón".

Embed - Cody Linley on Instagram: "It’s wild to think it’s been 20 years since Hannah Montana first aired… So grateful to be celebrating with the cast & crew this Monday, and even more grateful for all of YOU who’ve supported me over the years all around the world! Jake Ryan will always have a special place in my heart. What’s your favorite Hannah Montana moment? #HannahMontana20 #CodyLinley #JakeRyan #HannahMontana #DisneyChannel" View this post on Instagram

En la actualidad, el actor tiene 36 años y su apariencia ha cambiado un poco: el cabello rubio y largo quedó atrás. Hoy luce el pelo corto y castaño. Sin embargo, todavía sigue luciendo aquellos ojos verdes que enamoraron a muchas adolescentes durante su paso por "Hannah Montana".