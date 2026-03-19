La serie de Disney Channel "Hannah Montana" está cumpliendo 20 años y fanáticos de todo el mundo no hacen otra cosa que recordarla con cariño y cantando todas sus canciones. Uno de los personajes más recordados de esta producción fue el de Jake Ryan, un actor que supo estar involucrado sentimentalmente con Hannah/Miley.
Se cumplen 20 años del estreno de Hannah Montana: así se ve hoy el actor que hizo de Jake Ryan
El actor Cody Linley interpretó al recordado Jake Ryan en la serie de Disney Channel "Hannah Montana"
Este rol fue interpretado por el actor Cody Linley, quien lamentablemente no pudo formar parte de otro proyecto grande o importante como " Hannah Montana".
¿Cómo se ve hoy el actor Cody Linley?
El actor Cody Linley comenzó su carrera en 1998 en la serie "Full House", e incluso en 2002 apareció en "Beyond the Prairie, Part 2: The True Story of Laura Ingalls Wilder", un proyecto sobre la autora de "La familia Ingalls".
Su próximo paso sería ingresar al mundo de Disney gracias a la serie "Es tan Raven" en 2004. Dos años más tarde, fue elegido para interpretar a Jake Ryan en "Hannah Montana", personaje que repitió hasta que finalizó este proyecto de Disney.
Llegó a formar parte del programa "Dancing With the Stars" tanto como concursante, como en el rol de presentador. Uno de sus últimos proyectos fue en 2016 en la película "Sharknado: Que la 4ª te acompañe".
Para celebrar los 20 años de la serie "Hannah Montana", el actor publicó un video en su perfil de Instagram, y además escribió:
"Es increíble pensar que ya han pasado 20 años desde que se estrenó Hannah Montana…¡Estoy muy agradecido de celebrar con el elenco y el equipo este lunes, y aún más agradecida con todos ustedes que me han apoyado a lo largo de los años en todo el mundo!. Jake Ryan siempre tendrá un lugar especial en mi corazón".
En la actualidad, el actor tiene 36 años y su apariencia ha cambiado un poco: el cabello rubio y largo quedó atrás. Hoy luce el pelo corto y castaño. Sin embargo, todavía sigue luciendo aquellos ojos verdes que enamoraron a muchas adolescentes durante su paso por "Hannah Montana".