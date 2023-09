¿De qué trata la película "Viaje a la Luna"?

"Seis valientes astronautas viajan en una cápsula espacial de la Tierra a la Luna", indica la sinopsis de este cortometraje de George Méliès.

Viaje a la Luna (1902) [película muda completa]

Para crear "Viaje a la Luna", George Méliès se inspiró en las obras "From the Earth to the Moon" (1865) de Julio Verne y "First Men in the Moon" (1901) de H. G. Wells.

Los expertos en cine aseguran que esta producción marcó un antes y un después en el mundo del cine, ya que se trata de la primera película de ciencia-ficción de la historia. La misma se realizó con el astronómico presupuesto para la época de 10.000 francos, suponía nada menos que la película número 400 del realizador francés.

Viaje a la Luna poster.jpg Póster de "Viaje a la Luna".

"Viaje a la Luna" en el cine

En la película "La invención de Hugo Cabret", el director Martin Scorsese retrata la vida de George Méliès, quien fue interpretado por el talentoso actor Ben Kingsley.

La Invención de Hugo Cabret - Trailer Oficial

"Huérfano y solitario excepto por un tío, Hugo Cabret (Asa Butterfield) vive entre las paredes de una estación de trenes en el París de los años treinta", indica la sinopsis oficial de esta película protagonizada por Asa Butterfield, quien ahora brilla en la serie de Netflix "Sex Education".