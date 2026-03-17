¡Sacá los pañuelos! Netflix estrenó la película más conmovedora que hace llorar a todo el mundo

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No obstante, para A. O. Scott de The New York Times "La decisión de Anne se enfrenta a un tema muy duro, pero finalmente resulta demasiado suave, demasiado fácil y se disuelve como un pañuelo empapado de lágrimas".

Netflix: de qué trata la película La decisión más difícil

La sinopsis oficial de Netflix sobre la película La decisión más difícil reza: "Una abogada defensora retirada vuelve a los tribunales cuando su hija de 11 años los demanda a ella y a su marido por emancipación médica".

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La vida de Sarah (Cameron Diaz) y Brian Fitzgerald (Jason Patric) cambia radicalmente cuando a su hija Kate (Vassilieva), de dos años, le diagnostican una leucemia.Sara abandona entonces su carrera de abogada para entregarse al cuidado de la niña.

La única esperanza de salvación es recurrir a la ingeniería genética para tener otro hijo. Así es como nace Anne (Breslin). Entre ella y Kate se establece una relación muy estrecha, sobre todo porque ambas tienen que someterse a diversos tratamientos médicos y compartir largas estancias en el hospital. Sin embargo, cuando Anne cumple once años contrata a un abogado (Baldwin) para emanciparse médicamente.

Netflix: tráiler de la película La decisión más difícil

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Reparto de la película La decisión más difícil

Cameron Diaz

Abigail Breslin

Alec Baldwin

Jason Patric

Sofia Vassilieva

Joan Cusack

Heather Wahlquist

Thomas Dekker

Evan Ellingson

David Thornton

Dónde ver la película La decisión más difícil, según la zona geográfica