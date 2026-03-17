Cameron Diaz es la protagonista de esta sorprendente y melodramática historia disponible entre las series y películas para llorar en Netflix. Estamos hablando de La decisión más difícil, que por su título original es My Sister's Keeper, un drama dirigido por Nick Cassavetes que conmueve hasta el final.
¡Sacá los pañuelos! Netflix estrenó la película más conmovedora que hace llorar a todo el mundo
Cameron Diaz y un elenco impactante te harán conmover hasta las lágrimas en Netflix. Este drama se suma a las series y películas más aclamadas
La película La decisión más difícil estrenó en 2009, pero llegó a la platafroma de Netflix el 14 de marzo de 2026. A lo largo de 1 hora y 44 minutos, desarrolla una historia que te conmoverá hasta las lágrimas. No obstante, ha recibido críticas dispares.
"Si vas a hacer un melodramón de llorar, no hay razón para que no lo hagas con inteligencia y profundidad, como han hecho los creadores de 'My Sister's Keeper'. Se fija en los matices y se toma tiempo para centrar la historia de una enfermedad en la gente a la que afecta", recomendó Kirk Honeycutt de The Hollywood Reporter.
No obstante, para A. O. Scott de The New York Times "La decisión de Anne se enfrenta a un tema muy duro, pero finalmente resulta demasiado suave, demasiado fácil y se disuelve como un pañuelo empapado de lágrimas".
Netflix: de qué trata la película La decisión más difícil
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película La decisión más difícil reza: "Una abogada defensora retirada vuelve a los tribunales cuando su hija de 11 años los demanda a ella y a su marido por emancipación médica".
La vida de Sarah (Cameron Diaz) y Brian Fitzgerald (Jason Patric) cambia radicalmente cuando a su hija Kate (Vassilieva), de dos años, le diagnostican una leucemia.Sara abandona entonces su carrera de abogada para entregarse al cuidado de la niña.
La única esperanza de salvación es recurrir a la ingeniería genética para tener otro hijo. Así es como nace Anne (Breslin). Entre ella y Kate se establece una relación muy estrecha, sobre todo porque ambas tienen que someterse a diversos tratamientos médicos y compartir largas estancias en el hospital. Sin embargo, cuando Anne cumple once años contrata a un abogado (Baldwin) para emanciparse médicamente.
Netflix: tráiler de la película La decisión más difícil
Reparto de la película La decisión más difícil
- Cameron Diaz
- Abigail Breslin
- Alec Baldwin
- Jason Patric
- Sofia Vassilieva
- Joan Cusack
- Heather Wahlquist
- Thomas Dekker
- Evan Ellingson
- David Thornton
Dónde ver la película La decisión más difícil, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película La decisión más difícil se puede ver en Netflix y HBO Max.
- Estados Unidos: la película La decisión más difícil se puede ver en Amazon.
- España: la película La decisión más difícil se puede ver en Netflix.