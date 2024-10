Recién estrenó y Netflix la canceló antes de su segunda temporada

La cancelación de la serie Kaos por Netflix

Si bien, desde Netflix no han confirmado la cancelación de Kaos, sí lo ha hecho una de las actrices de la serie, aunque después eliminó lo dicho en las redes sociales.

Aurora Perrineau, quien en la serie de Netflix interpreta a la diosa Eurídice, publicó un mensaje en Instagram en el que lamentaba la cancelación de una producción muy importante para ella: "Bueno... esto ha dolido. Explicar lo que siento me resulta muy difícil, pero lo voy a intentar", aseguró la actriz en un mensaje en la que no nombraba a Kaos, pero cuando una seguidora le preguntó si se refería a la serie, ella respondió: "Lamentablemente, sí".

Sin embargo, poco después, la actriz decidió eliminar el posteo que hablaba de la cancelación de la serie y muchos vieron en ello una esperanza de que Netflix haya cambiado de opinión y vaya a existir una segunda temporada. O, incluso, de que la actriz haya sido mal informada y la cancelación nunca haya estado en los planes.

Los números de audiencia de la serie de Netflix

Lo cierto es que Netflix aún no se ha expedido oficialmente sobre la serie Kaos, pero no sería de extrañar que la cancelación se concrete, ya que los números de audiencia no han sido tan buenos como lo esperado.

Esta serie de Netflix debutó a fines de agosto y se colocó en cuarto lugar en el top de lo más visto en su primera semana, mientras que en la segunda creció en audiencia, llegando a las 5,9 millones de visualizaciones y trepó al tercer lugar, pero no logró mantenerse mucho tiempo entre lo más visto.

Reparto de Kaos, la serie de Netflix