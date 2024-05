Recién estrena en Prime Video, es la precuela de una exitosa saga y rompió récords de taquilla

Amazon Prime Video Los juegos del hambre.jpg Póster de la película 'Los juegos del hambre: balada de pájaros cantores y serpientes', disponible en Amazon Prime Video.

Prime Video: ¿de qué trata la película 'Los juegos del hambre: la balada de pájaros cantones y serpientes'?

"En esta precuela de 'Los Juegos del Hambre', un joven Coriolanus Snow, décadas antes de convertirse en el tirano presidente de Panem, lucha contra sus instintos entre el bien y el mal como mentor de Lucy Gray Baird en los 10° Juegos del Hambre", es la sinopsis oficial de esta película que estrenó a finales del 2023 y que ahora se puede ver y disfrutar en Prime Video.

La película está basada en la novela de 2020 'The Ballad of Songbirds and Snakes' de Suzanne Collins, y el guión fue creado para la pantalla grande por Michael Arndt y Michael Lesslie.

Esta película fue dirigida por Francis Lawrence y contó con el protagonismo de Rachel Zegler, Tom Blyth, Josh Andrés Rivera, Hunter Schafer, Jason Schwartzman, Burn Gorman, Peter Dinklage y Viola Davis.

►TE PUEDE INTERESAR: La serie de 8 capítulos de Prime Video que mezcla el deporte, la comedia y el romance

Embed - The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes (2023) - Tráiler Subtitulado en Español

Un dato que siempre se destaca de la saga de 'Los juegos del hambre' es la elección y creación de la banda sonora. En este caso la banda sonora de 'Los juegos del hambre: balada de pájaros cantores y serpientes' cuenta con canciones de artistas como Rachel Zegler (la protagonista), Olivia Rodrigo, entre otros.

Dónde se puede ver la película 'Los juegos del hambre: balada de pájaros cantores y serpientes', según la zona geográfica: