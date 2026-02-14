Quiénes eran las beguinas y cuándo se estrena la serie española que las retrata

Pero ante la pregunta: ¿De qué vivían o cómo se sustentaban económicamente?, la repuesta es simple, cuidaban a los pobres y enfermos, eran expertas en la industria textil, lavaban lana cruda y sábanas, confeccionaban encajes y tejidos. También se conocen casos de beguinas que trabajaban en hogares, granjas y jardines.

Lamentablemente, este movimiento generó mucha envidia, y las beguinas fueron objeto de prejucios. El papa Clemente V las acusó de herejía y las prohibió. Muchas fueron obligadas a unirse a órdenes mendicantes y monásticas reconocidas. Marcella Pattyn, la última beguina, murió un domingo de abril hace 10 años en Cortrique, Bélgica.

¿De qué trata y cuándo se estrenará la serie española sobre las beguinas?

La serie "Beguinas" se estrenará el domingo 15 de febrero en Atreseries Internacional (en Argentina podrá verse a partir de las 23hs). La producción cuenta con 10 episodios de 50 minutos cada uno. Es un drama de época inspirado en los beguinatos, lleno de secretos y una historia de amor prohibido.

Amaia Aberasturi y Yon González protagonizan esta ficción española. Interpretan, respectivamente, a Lucía de Avellaneda y Telmo Medina, dos jóvenes quetendrán que sortear las imposiciones sociales de la época y arriesgarlo todo por amor en un contexto nada propicio para ellos.

Bea Segura, Jaime Olías, Silma López, Ella Kweku, Melani Olivares, Lucía Caraballo, Meritxell Calvo, Laura Galán, Ignacio Montes, Antonio Durán ‘Morris’, Jonás Berami, Javier Beltrán, Carmen Esteban, Cristina Plazas y Elisabet Gelabert,entre otros, completan el reparto de la ficción.

Segovia, 1559. Lucía de Avellaneda celebra su fiesta de compromiso con el Marqués de Peñarrosa, un noble elegido por su hermano. Este matrimonio promete reforzar el status financiero y social de la familia, pero, en medio del festejo, la prometida recibe una misiva inesperada de una mujer que asegura ser su madre y que la reclama en su lecho de muerte.

Lucía se presenta en el beguinato, donde su madre la ha citado. En este lugar convive con otras mujeres de manera independiente y al margen de la Iglesia. La joven se abre a un mundo nuevo que le hará cuestionarse todo lo que había conocido hasta el momento. Y, además, conocerá el amor a través de una pasión pura e irrefrenable, pero prohibida. Lo arriesgará todo por Telmo, un hombre judío que debe ocultar sus creencias y su pasado.