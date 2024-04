Quién es Simón Hempe, el actor que interpreta a Fernando Pastorizzo en la película sobre Nahir Galarza

Embed - Nahir - Tráiler Oficial I Prime Video

Valentina Zenere asume el desafiante rol de Nahir Galarza, mientras que el encargado de intepretar a Fernando Pastorizzo en esta película de Prime Video es el actor argentino Simón Hempe. Tiene 25 años y ha formado parte de muchos proyectos exitosos.

Simón Hempe, el actor que interpretará a Fernando Pastorizzo

Hempe viene gozando de unos meses muy agitados, ya que el actor argentino interpretó a José Luis Inciarte, también conocido como Coche. "Es muy difícil poner en palabras lo que significa esta película. Cada vez que me senté a verla me emocioné. Me emociona el trabajo que hay detrás, y con el respeto que se logro. Me emociona lo que cuenta y de la forma que se cuenta, lo que significa para tantas familias", escribió el actor en su cuenta de Instagram.

Simón Hempe.jpg Simón Hempe como José Luis Inciarte en la película "La sociedad de la nieve".

Simón Hempe estudió teatro con Ariel Staltari y Nora Moseinco, pero también estudió en el CAST. También estudió comedia musical con Mercedes y Florencia Ottavino, y su primer trabajo en los escenarios fue en la obra "Desprincesadas", presentada en Teatro Astral, en 2017.

También trabajó en "Go! Vive a tu manera" (2018), "Días de gallos" (2021) y "Entrelazados" (2021), entre otros proyectos.

El caso Galarza-Pastorizzo

Nahir Galarza fue encontrada culpable del asesinato de Fernando Gabriel Pastorizzo ocurrido el 29 de diciembre de 2017 en la ciudad de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, Argentina, donde ambos residían. El caso tuvo amplia cobertura y repercusión tanto en los medios nacionales como en los internacionales.