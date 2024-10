Netflix serie fabricante de lágrimas.jpg

Netflix: de qué trata la película El fabricante de lágrimas

El fabricante de lágrimas cuenta la historia de Nica (Caterina Ferioli) y Rigel (Simone Baldasseroni), dos jóvenes que pasan una infancia difícil en un orfanato y son adoptados juntos, que se darán cuenta de que están unidos por unos sentimientos inesperados... e irrefrenables.

Cuando una familia adopta a Nica y Rigel juntos, la rivalidad entre ambos se convierte en una profunda atracción, versa la sinopsis de Netflix de la película que alcanzó el Top 10 en 89 países.

Netflix película Fabricante de lágrimas.jpg

Los jóvenes vivieron juntos en un orfanato y tuvieron una relación muy cercana. Sin embargo, el paso del tiempo cambiará drásticamente ese vínculo.

En medio de las tensiones por la nueva conexión que los une, un artesano encargado de manipular las emociones de las personas será crucial para resolver el inconveniente de los jóvenes.

Qué significa Fabricante de lágrimas

Un Fabricante de lágrimas es aquella persona que te puede hacer llorar pero también hacer sentir mil emociones, a la que le das el poder de no solo tener tu corazón si no la capacidad de romperlo, confiado que no lo haría.

Tráiler de la película Fabricante de lágrimas, disponible en Netflix

Reparto de Fabricante de lágrimas, película de Netflix

Simone Baldasseroni

Caterina Ferioli

Sabrina Paravicini

Alessandro Bedetti

Roberta Robelli

Orlando Cinque

Eco Andriolo Ranzi

Nicky Passarella

Sveva Romana Candelletta

