La serie La residencia ("The Residence" en su idioma original) se estrenó en Netflix el jueves 20 de marzo y consta de una temporada compuesta de 8 capítulos que tienen una duración promedio de 50 minutos (salvo los dos últimos que son de 68 y 88 minutos, respectivamente).

Netflix-La-residencia-1.jpg

Uzo Aduba ("Orange Is the New Black") encabeza un elenco con Randall Park, Giancarlo Esposito y Al Franken. La residencia fue creada y guionada por Paul William Davies, que participó de la dirección de la serie junto a Jaffar Mahmood y Liza Johnson. La historia se basa en la novela de Kate Andersen Brower.