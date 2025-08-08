serie 1923 (1)

1923 es una serie western de Estados Unidos que tiene una cruda trama, que se desarrolla a lo largo de 8 capítulos. Para la crítica, es una de las mejores series de ficción de los últimos 5 años y actualmente está en el lugar Nº4 en TV hoy.

La serie 1923 fue nominada en los Globos de Oro a Mejor serie de TV y a Mejor actriz principal por la increíble interpretación de Helen Mirren. Para Revista Noticias, 1923 "es cine puro".

"1923 tiene todo para ser un muy buen western moderno, con los temas que son omnipresentes en el género: las tradiciones del siglo XIX enfrentadas a los cambios culturales y tecnológicos del XX, las disputas territoriales y económicas", sentenció Micropsia Cine.

Netflix: de qué trata la serie 1923

La serie 1923 es una precuela de la serie Yellowstone y sirve como secuela de la serie 1883. La saga de los Dutton entra en un nuevo siglo, y la familia enfrenta una ola de cambios que amenaza con transformar Montana y poner fin a su antigua forma de vida.

La trama de 1923 gira en torno a Jacob Dutton, interpretado por Harrison Ford, y su esposa Cara (Helen Mirren), los encargados de mantener a flote el rancho Yellowstone en una época marcada por la Gran Depresión, la Prohibición y las seucelas de a Primera Guerra Mundial.

En paralelo, la serie de Netflix sigue la historia de Spencer Dutton (Brandon Sklenar), un veterano de guerra que se encuentra cazando animales peligrosos en África, arrastrando traumas y decisiones del pasado.

El lado más oscuro de la serie es la subtrama sobre Teonna (Aminah Nieves), una joven indígena que sufre los horrores de un internado religioso donde el maltrato y le abuso son moneda corriente. Es una crítica feroz al sistema opresivo que sufrieron generaciones enteras de pueblos originarios en Estados Unidos.

Netflix: tráiler de la serie 1923

Embed - 1923 Tráiler Oficial Subtitulado en Español

Reparto de 1923, serie de Netflix

Harrison Ford como Jacob Dutton

Helen Mirren como Cara Dutton

Brandon Sklenar como Spencer Dutton

Julia Schlaepfer como Alexandra 'Alex' of Sussex

Jerome Flynn como Banner Creighton

Darren Mann como Jack Dutton

Isabel May como Elsa Dutton

Brian Geraghty como Zane Davis

Aminah Nieves como Teonna Rainwater

Michelle Randolph como Elizabeth Strafford

Timothy Dalton como Donald Whitfield

Caleb Martin como Dennis

Robert Patrick como Sheriff McDowell

Brian Konowal como Clyde

Marley Shelton como Emma Dutton

serie 1923 (3)

