De qué se trata Mesías, la serie de Netflix

La serie de Netflix cuenta la historia de una agente de la CIA que es enviada a investigar a un hombre muy curioso y carismático. El motivo de la investigación es la agitación política que esta persona está creando con un movimiento espiritual y que lleva a que muchos vean en él, el regreso del Mesías.

Mesías fue considerada una de las mejores series de Netflix durante el 2020. De hecho, los sitios de crítica de series y películas coinciden en darle un puntaje de aprobación por encima de la media. No obstante, también causó mucho revuelo, ya que no cayó bien en los países de religión musulmana e incluso en Jordania se solicitó a la plataforma que no pusiera a disposición la serie por su contenido religioso.

►TE PUEDE INTERESAR: Una serie arrasa en Netflix de la mano de José Coronado

mesias, series, netflix.jpg

Reparto de Mesías, la serie de Netflix

Mehdi Dehbi: al-Masih

Michelle Monaghan: Eva Geller

John Ortiz: Felix Iguero

Tomer Sisley: Avrim Dahan

Stefania LaVie Owen: Rebecca Iguero

Sayyid El Alami: Jibril Hassan

►TE PUEDE INTERESAR: La serie italiana de Netflix de la que todo el mundo habla y tiene 10 capítulos

Tráiler de Mesías, la serie de Netflix

Mesías | Tráiler oficial de la temporada 1 | Netflix

Dónde ver la serie Mesías, según la zona geográfica