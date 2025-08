Prime Video y una película de terror que dura menos de 2 horas y te hará tener pesadillas

En esta ocasión te aconsejamos ver una película de terror que te provocará pesadillas en la noche. Nos referimos a Drácula: Mar de sangre, también conocida como The Last Voyage of the Demeter o El último viaje del Demeter.

¿De qué trata la película Drácula: Mar de sangre?

La sinopsis de la película Drácula: Mar de sangre es la siguiente: El barco mercante "Demeter" parte de los Balcanes para entregar en Londres 50 cajas de madera sin clasificar. La tripulación descubre que viaja con ellos un vampiro sediento de sangre que convertirá la travesía en una pesadilla.