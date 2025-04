Prime Video sumó a su catálogo la película que anuncia cómo será la elección del nuevo Papa

Esta producción que revela el entramado y los secretos que oculta la Iglesia Católica cuenta con la dirección de Edward Berger y además fue escrita por Peter Straughan.

"Cónclave" está basada en la novela homónima de Robert Harris, publicada en 2016. El elenco principal está conformado por Ralph Fiennes, Stanley Tucci, John Lithgow, Lucian Msamati, Carlos Diehz, Sergio Castellitto e Isabella Rossellini.

Esta producción que ahora se puede ver en Prime Video recibió nominaciones a seis Globos de Oro, incluida Mejor Película - Drama, y empató con "Wicked" con once nominaciones líderes en los 30.º Critics' Choice Award, incluida Mejor Película. Además, recibió el premio a mejor película de los Bafta 2025.

El estreno de "Cónclave" en Prime Video se dio en el marco de la Semana Santa, pero los ejecutivos de la plataforma nunca se imaginaron que en los días consecutivos se daría el fallecimiento del papa Francisco, algo que ha incrementado el interés de los usuarios por esta producción.

