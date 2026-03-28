Prime Video: la película romántica basada en un bestseller que acaba de estrenar y es un éxito

someone like you La película está basada en la novela homónima de Kingsbury.

Prime Video: ¿de qué trata?

"Basada en la famosa novela de la autora best-seller Karen Kingsbury, “Someone Like You” es una desgarradora y hermosa historia de amor. El joven arquitecto Dawson Gage pierde a su mejor amigo, London Quinn. Ahora, a causa de su angustia, Dawson se siente obligado a iniciar una búsqueda para encontrar a la hermana gemela secreta de London, quienes fueron separados cuando eran embriones", revela Prime Video.

El arquitecto Dawson Gage se enamoró de London Quinn en el instituto, a pesar de que ella le dijo que no lo hiciera. Diez años después, siguen siendo mejores amigos cuando la tragedia los golpea.

alguien como tu 2024 Este film combina romance y drama en una historia conmovedora.

Ahora, el afligido Dawson se siente obligado a realizar un último acto de amor por London. Emprende una búsqueda imposible para encontrar a su hermana gemela secreta, quien fue separada durante el procedimiento de fecundación in vitro de sus padres.

A varios estados de distancia, Andi Allen ignora que fue adoptada como embrión. La noticia la conmociona y la sume en una espiral que culmina con su partida de casa para conocer a sus padres biológicos.

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