Prime Video renueva constantemente su biblioteca, y agrega series, películas, documentales y programas de TV para que todos los usuarios tengan algo nuevo para ver. En esta ocasión, se acaba de estrenar un drama romántico que ya se encuentra entre los títulos más vistos de la plataforma.
Prime Video: la película romántica basada en un bestseller que acaba de estrenar y es un éxito
Se estrenó una película protagonizada por Sarah Fisher y Jake Allyn. Está basada en una novela de Karen Kingsbury
Alguien como tu (Someone like you) es una película romántica que se estrenó en 2024 escrita por Karen Kingsbury y Tyler Russell, y dirigida por Russell. Está basada en la exitosa novela homónima de Karen Kingsbury y relata una historia donde se cruzan el amor, el duelo, la familia y la resiliencia.
Se estrenó recientemente en Prime Video y ya se encuentra en cuarto puesto, entre las películas más vistas de drama. A continuación, exploramos de qué trata este largometraje protagonizado por Sarah Fisher y Jake Allyn.
Prime Video: ¿de qué trata?
"Basada en la famosa novela de la autora best-seller Karen Kingsbury, “Someone Like You” es una desgarradora y hermosa historia de amor. El joven arquitecto Dawson Gage pierde a su mejor amigo, London Quinn. Ahora, a causa de su angustia, Dawson se siente obligado a iniciar una búsqueda para encontrar a la hermana gemela secreta de London, quienes fueron separados cuando eran embriones", revela Prime Video.
El arquitecto Dawson Gage se enamoró de London Quinn en el instituto, a pesar de que ella le dijo que no lo hiciera. Diez años después, siguen siendo mejores amigos cuando la tragedia los golpea.
Ahora, el afligido Dawson se siente obligado a realizar un último acto de amor por London. Emprende una búsqueda imposible para encontrar a su hermana gemela secreta, quien fue separada durante el procedimiento de fecundación in vitro de sus padres.
A varios estados de distancia, Andi Allen ignora que fue adoptada como embrión. La noticia la conmociona y la sume en una espiral que culmina con su partida de casa para conocer a sus padres biológicos.
Reparto
- Sarah Fisher como London Quinn / Andi Allen.
- Jake Allyn como Dawson Gage.
- Lynn Collins como Louise Quinn.
- Robyn Lively como la Dra. Jenny Allen.
- Bart Johnson como el Dr. Jim Allen.