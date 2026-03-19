Prime Video: la película inspirada en un bestseller que es apta para mayores de 16

marked men Hombres marcados o Almas marcadas es un film de romance y drama.

Prime Video: ¿de qué trata la película?

"Shaw ama en secreto a Rule, su amigo tatuador y rebelde. Una noche alocada sus sentimientos salen a la luz, poniendo a prueba su amor y diferencias", revela la sinopsis oficial de Prime Video.

Shaw Landon se enamora de Rule Archer desde el primer momento en que lo conoce. A lo largo de los años, y gracias a su amistad con el hermano de Rule, Shaw se convierte en parte de la familia, pero nunca logra que él la vea de otra manera.

marked men film Este drama romántico dura 93 minutos. Está basado en la novela de Jay Crownover.

Todo cambia una noche de fiesta y travesuras, cuando surge una posible relación entre ambos. Ahora deberán encontrar la manera de hacer funcionales sus diferencias. Rule, un personaje complejo con un pasado difícil, debe decidir si acepta el amor de Shaw o sigue alejado por sus propios miedos.

La película no solo explora el romance juvenil, sino también los secretos familiares y la tensión entre el deseo y la responsabilidad. Es ideal para ver una tarde entre amigos.

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