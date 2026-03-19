Prime Video es la plataforma de streaming de Amazon, que ofrece mayormente series, películas, documentales y contenido original. Cuenta con más de 200 millones de usuarios, y ofrece diversas funciones, entre las que se destacan las descargas para ver offline.
Prime Video: la película inspirada en un bestseller que es apta para mayores de 16
Esta película protagonizada por Chase Stokes y Sydney Taylor relata un drama romántico en tan solo 90 minutos. Está diponible para los usuarios de Prime Video
En esta ocasión, la recomendación del día es Hombres Marcados (Marked Men: Rule + Shaw). Se trata de una película dramática y romántica que se estrenó en 2025 bajo la dirección de Nick Cassavetes.
Está basada en el libro Rule: A Marked Men Novel, escrito por Jay Crownover, que es la primera entrega de una saga juvenil, que originó cinco secuelas interconectadas. La historia gira en torno a Rule Archer, un tatuador rebelde, y Shaw Landon, una estudiante de medicina de una familia adinerada.
Prime Video: ¿de qué trata la película?
"Shaw ama en secreto a Rule, su amigo tatuador y rebelde. Una noche alocada sus sentimientos salen a la luz, poniendo a prueba su amor y diferencias", revela la sinopsis oficial de Prime Video.
Shaw Landon se enamora de Rule Archer desde el primer momento en que lo conoce. A lo largo de los años, y gracias a su amistad con el hermano de Rule, Shaw se convierte en parte de la familia, pero nunca logra que él la vea de otra manera.
Todo cambia una noche de fiesta y travesuras, cuando surge una posible relación entre ambos. Ahora deberán encontrar la manera de hacer funcionales sus diferencias. Rule, un personaje complejo con un pasado difícil, debe decidir si acepta el amor de Shaw o sigue alejado por sus propios miedos.
La película no solo explora el romance juvenil, sino también los secretos familiares y la tensión entre el deseo y la responsabilidad. Es ideal para ver una tarde entre amigos.
Reparto
- Chase Stokes interpreta a Rule Archer.
- Sydney Taylor es Shaw Landon.
- Alexander Ludwig como arquero romano.
- Ella Balinska es Ayden Cross.
- Natalie Alyn Lind como Cora Lewis.