Prime Video: la película de crimen con Ethan Hawke que está basada en un hecho real

Stockholm Amazon Prime Video.jpg "Stockholm", película disponible en Amazon Prime Video.

Prime Video: ¿De qué trata la película "Stockholm"?

"La extraña historia, basada en hechos reales, de un robo de un banco con rehenes en 1973 que se convirtió en el origen del 'Síndrome de Estocolmo'", es la sinopsis de esta película que ahora se puede ver en Prime Video.

Como su sinopsis indica, esta producción está basada vagamente en la historia real del atraco a un banco y la crisis de rehenes de 1973 en Estocolmo. En concreto hablamos del robo de Norrmalmstorg, el cual fue el primer crimen en Suecia en ser cubierto por televisión en vivo.

La cinta recibió 6,1 puntos en el sitio web IMDb, el cual se dedica a la crítica de películas y series. Además, tiene una duración de 91 minutos y te atrapará al instante.

El guion y la dirección de "Stockholm" estuvo a cargo de Robert Budreau, quien estuvo detrás de proyectos como "Born To Be Blue" o "Queen of Bones". Además de Ethan Hawke, la cinta cuenta con las actuaciones de Noomi Rapace, Mark Strong, Christopher Heyerdahl, Bea Santos y Thorbjørn Harr.

Embed - Stockholm Trailer #1 (2019) | Movieclips Trailers

►TE PUEDE INTERESAR: Margot Robbie protagoniza esta atrapante y apasionante película de Prime Video

Dónde se puede ver la película "Stockholm", según tu ubicación geográfica