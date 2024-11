Prime Video: la clásica película brasileña, basada en hechos reales, con la que te emocionarás hasta las lágrimas

¿De qué trata la película "Los 2 hijos de Francisco"?

"Un granjero brasileño, amante de la música ranchera, quiere que sus hijos sean músicos", es la breve sinopsis oficial de esta película disponible en Prime Video que hoy es un clásico a nivel mundial.

Esta película brasileña fue dirigida por Breno Silveira (el mismo director de "Entre Irmas", "Gonzaga: de Pai pra Filho", "Along The Way", entre otras), y basada en la vida e historia del dúo de música sertaneja Zezé Di Camargo & Luciano.

Esta producción contó con las actuaciones de Dira Paes, Márcio Kieling, Thiago Mendonça y Paloma Duarte en los otros papeles principales. También podemos mencionar al destacado actor Ângelo Antônio, quien interpreta a Francisco Camargo, el padre de Zezé y Luciano.

Además recibió diez nominaciones al Gran Premio de Cine Brasileño, ganando cuatro de ellas: mejor actor, mejor actor de reparto, mejor actriz de reparto y mejor sonido.

La cinta cuenta con escenas especiales donde los verdaderos Zezé Di Camargo & Luciano realizan una presentación en vivo.

