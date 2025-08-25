Dead Ringers "Dead Ring" tiene seis episodios y está disponible en Prime Video

"Dead Ringers" o "Inseparables" es una miniserie que se basa en la película del mismo nombre de 1988 de David Cronenberg, adaptada a su vez de la novela Twins de 1977 de Bari Wood y Jack Geasland.

Prime Video: ¿De qué trata la serie Dead Ringers?

"Juntas hasta la muerte, una versión moderna del thriller de David Cronenberg de 1988, con Rachel Weisz interpretando los papeles principales de Elliot y Beverly Mantle, gemelas que lo comparten todo: drogas, amantes y un deseo de hacer lo que sea necesario -incluso empujar los límites en ética médica—por desafiar las prácticas anticuadas y llevar el cuidado de las mujeres a la vanguardia", revela la descripción de Prime Video.

Las gemelas Mantle son brillantes, exitosas y lo comparten todo. Ambas son ginecólogas y tienen una misión: transformar la práctica en las que las mujeres dan a luz. Su proyecto empieza en Manhattan, donde serán pioneras de un estudio médico que roza lo ilegal, porque están dispuestas a desafiar los límites de la ética.

serie dead ringers "Dead Ring" es un thriller psicológico protagonizado por Rachel Weisz. Imagen: Prime Video

Beverly Mantle es una de las hermanas, una mujer impulsiva arrasadora y sin prejuicios ni principios. No le tiene miedo a los excesos, o a la manipulación y encuentra placer en el enfrentamiento y en el daño. Su hermana Elliot es su opuesto complementario, es amable, responsable y contenida.

Elliot está obsesionada por ser madre, así que Beverly es quien lleva adelante todo tipo de experimentos como para que finalmente pueda materializar ese deseo. Sin embargo, tienen una relación tan enfermiza que deberán apelar a recursos que ni imaginaban para de alguna manera imponerse y liberarse.

Tráiler de la serie Dead Ringers

Embed - Juntas hasta la muerte - Primer Vistazo | Prime Video

Dónde ver la serie Dead Ringers, según la zona geográfica

La serie Dead Ringers se puede ver en Prime Video en Estados Unidos y España. Mientras tanto, también se puede encontrar en esa plataforma y en Movistar TV en Latinoamérica.