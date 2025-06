Prime Video: esta película mezcla la comedia con la ciencia ficción y que está ambientada en los años 70

En esta ocasión te recomendamos la película Cómo enamorar a una chica punk, también conocida como How to Talk to Girls at Parties.

¿De qué trata la película Cómo enamorar a una chica punk?

La sinopsis oficial de la película Cómo enamorar a una chica punk es la siguiente: "Londres, 1977. Enn, un adolescente tímido loco por la música, se cuela con sus amigos en una fiesta y allí conocen a unas hermosas extraterrestres que están en la Tierra para cumplir un extraño rito. Enn se enamora perdidamente de la rebelde Zan".