Prime Video: es una comedia de zombies, la protagoniza Jisoo de BlackPink y es la serie más esperada del 2025

Amazon Prime Video Newtopia.jpg Serie "Newtopia".

Además de Jisoo de Blackpink, esta producción de Prime Video cuenta con la actuación de Park Jeong Min. Esta producción de Corea del Sur se ambienta en un mundo aislado por una epidemia zombie que ha puesto en jaque a la humanidad.

El primer episodio de la serie "Newtopia" se estrenó en la plataforma de Prime Video el pasado 7 de febrero de 2025 y cada semana se estrenará un capítulo nuevo hasta el 21 de marzo.

Esta no es la primera vez que Jisoo incursiona en la actuación, ya que por ejemplo ha realizado apariciones previamente en "The Producer" y "Arthdal Chronicles". En cuanto a Park Jeong Min, el actor se llevó el premio en la categoría de "mejor nuevo actor", tanto en los Premios Baeksang Arts Awards, como en los Blue Dragon Film Awards por "Dongju: The Portrait of a Poet".

Embed - Newtopia - Official Trailer | Prime Video

Dónde se puede ver la serie de comedia "Newtopia", según tu ubicación geográfica: