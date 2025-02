Ganó un premio Oscar, es la mejor interpretación de Barbra Streisand y está en Prime Video

Amazon Prime Video Yentl.jpeg Película "Yentl".

Prime Video: ¿De qué trata la película "Yentl"?

"Una joven judía se disfraza de hombre para educarse en el entendimiento de las leyes y religiones judías", es la sinopsis de esta película de los años 80 que ahora se puede ver en la plataforma de streaming Prime Video.

La película "Yentl" tiene una duración de 127 minutos, y recibió una calificación de 6,6 puntos en el sitio web IMDb.

Además de su historia y trama emocionante, la película "Yentl" pasó a la fama por su hermosa banda sonora, la cual cuenta con canciones compuestas por Michel Legrand. Algunas de las piezas más recordadas son las memorables "Papa, can you hear me?" y "The way he makes me feel", ambas interpretadas por Streisand.

Además de sus canciones icónicas y de su excelente representación de la cultura judía ortodoxa, la película "Yentl" se ha convertido en una película feminista, ya que demuestra cómo una mujer esconde su identidad frente a su pueblo para poder estudiar los textos sagrados.

Embed - Yentl (1983) ORIGINAL TRAILER [HD 1080p]

Dónde se puede ver la película Yentl, según tu ubicación geográfica