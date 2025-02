Prime Video: se estrenó en los años 90, la protagoniza Cher y fue nominada a los Golden Globes

Amazon Prime Video Mermaids.jpg Película "Mermaids", disponible en Amazon Prime Video.

Además de la actriz y cantante Cher, la película "Mermaids" también cuenta con las actuaciones de Bob Hoskins, Winona Ryder (quien en los años 90 gozó de mucho éxito internacional gracias a otras producciones como Beetlejuice o El joven manos de tijeras), Michael Schoeffling, Christina Ricci, entre otros.

La película "Mermaids" tiene una duración de 105 minutos y recibió un puntaje de 6,7 puntos en el sitio especializado en películas y series IMDb. El director de la cinta es Richard Benjamin, quien estuvo detrás de otros éxitos como Westworld, Catch-22, The Last of Sheila, The Sunshine Boys, etc.

También vale la pena mencionar que la película "Mermaids" está basada en la novela homónima de Patty Dann de 1986 y ambientada a principios de la década de 1960. Además la cinta recibió una nominación al Globo de Oro y un premio del National Board of Review. La actriz Christina Ricci también ganó un premio Young Artist por su actuación.

Dónde se puede ver la película "Mermaids", según tu ubicación geográfica