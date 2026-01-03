Prime Video conquista al mundo con uno de los dramas juveniles más icónicos de la historia

Haberse sumado a Prime Video le permitió a esta serie resurgir y volverse famosa entre los nuevos suscriptores de series y películas, descubriéndola en la plataforma, no en televisión, como si pasó al momento de su estreno. En total, estamos hablando de más de 170 capítulos, distribuidos a lo largo de 8 temporadas, teniendo una tasa de repetición de capítulos muy alta para una historia tan vieja.

La serie fue estrenada a nivel mundial en 2009, pero incorporada al catálogo de series y películas de Prime Video años después, y desde entonces es uno de los mejores dramas juveniles de toda la historia.

Embed - CRÓNICAS VAMPÍRICAS (Trailer español)

Prime Video: de qué trata la serie The Vampire Diaries

De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Prime Video sobre una de las series más icónicas del género dramático y vampiro, The Vampire Diaries centra su historia en: "Atrapados en cuerpos adolescentes, los enemistados hermanos vampiros Stefan y Damon se pelean por la atención de la encantadora Elena".

Incluso no siendo la más nueva, los resultados obtenidos por esta serie dentro de Prime Video, no tienen sentido alguno.

vampire diaries 2

Prime Video: reparto de la serie The Vampire Diaries