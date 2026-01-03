Prime Video ha creado un catálogo de series y películas que reúne millones de opciones para todos los gustos. No es ni la serie que más es buscada en la actualidad, pero sí es un drama juvenil al que pocas historias han podido competirle, gracias a un relato muy atrapante y extenso, pero que no tiene ningún tipo de desperdicio: The Vampire Diaries.
Prime Video conquista al mundo con uno de los dramas juveniles más icónicos de la historia
Esta serie es una de los dramas juveniles más conocidos y reproducidas de toda la historia, a pesar de no tener la mayor fama en Prime Video
Esta serie es el ejemplo perfecto que, ya sea en televisión, catálogo de Prime Video o cine, las series y películas de producción estadounidense son las mejores que nos vamos a encontrar, sea cual sea el género del que trata el relato. En esta ocasión, la oferta que se destaca en la plataforma estrenó hace más de 15 años, y su éxito fue tan grande, que incluso en la actualidad, la N roja se vio obligada a mantenerlo.
Se puede decir que estamos hablando de uno de los relatos de vampiros más famosos de la historia, junto a Crepúsculo y Buffey, con un papel de Nina Drovev que la rompió por completo, haciendo 4 personajes en total. El relato de esta serie no se detuvo aquí, sino que derivó en dos spin-offs como The Originals o Legacies, que están en el catálogo de Prime Video, pero no disponibles en todo el mundo.
Haberse sumado a Prime Video le permitió a esta serie resurgir y volverse famosa entre los nuevos suscriptores de series y películas, descubriéndola en la plataforma, no en televisión, como si pasó al momento de su estreno. En total, estamos hablando de más de 170 capítulos, distribuidos a lo largo de 8 temporadas, teniendo una tasa de repetición de capítulos muy alta para una historia tan vieja.
La serie fue estrenada a nivel mundial en 2009, pero incorporada al catálogo de series y películas de Prime Video años después, y desde entonces es uno de los mejores dramas juveniles de toda la historia.
Prime Video: de qué trata la serie The Vampire Diaries
De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Prime Video sobre una de las series más icónicas del género dramático y vampiro, The Vampire Diaries centra su historia en: "Atrapados en cuerpos adolescentes, los enemistados hermanos vampiros Stefan y Damon se pelean por la atención de la encantadora Elena".
Incluso no siendo la más nueva, los resultados obtenidos por esta serie dentro de Prime Video, no tienen sentido alguno.
Prime Video: reparto de la serie The Vampire Diaries
-
Elena Gilbert / Katherine Pierce como Nina Dobrev.
Stefan Salvatore como Paul Wesley.
Damon Salvatore como Ian Somerhalder.
Bonnie Bennett como Kat Graham.
Caroline Forbes como Candice King.
Matt Donovan como Zach Roerig.
Jeremy Gilbert como Steven R. McQueen.
Tyler Lockwood como Michael Trevino.
Alaric Saltzman como Matt Davis.
Klaus Mikaelson como Joseph Morgan.
Enzo St. John como Michael Malarkey.
Jenna Sommers como Sara Canning.
Vicki Donovan como Kayla Ewell.