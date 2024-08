Prime Video: Ben Affleck atrapa en esta película ganadora de 3 premios Oscar

Amazon Prime Video Argo.jpg

Prime Video: ¿De qué trata la película "Argo"?

La sinopsis oficial de la película "Argo" indica lo siguiente: "El 4 de noviembre de 1979, revolucionarios iraníes atacan la embajada de Estados Unidos en Teherán, tomando a 66 rehenes. En medio del caos, seis estadounidenses logran escapar refugiándose en la casa del embajador canadiense. Sin embargo, sabiendo que solo es cuestión de tiempo para que sean encontrados, el Gobierno de los Estados Unidos llama al especialista Tony Mendez, quien idea un arriesgado plan para sacar al grupo del país".

Esta película se estrenó en 2012 y para poder crear el guion, el guionista Chris Terrio adaptó el libro publicado 1999 del operativo Tony Mendez de la Agencia Central de Inteligencia de EE. UU., "El maestro de disfraces", y el artículo de Wired de 2007 Joshuah Bearman, "The Great Escape: How the CIA Used a Fake Sci-Fi Flick to Rescue Americans from Tehran".

Además de Ben Affleck, la producción cuenta con las actuaciones de Bryan Cranston, Alan Arkin, John Goodman, Tate Donovan, Clea DuVall, entre otros.

Embed - Argo Official Trailer #1 (2012) Ben Affleck Thriller Movie HD

Dónde ver la película "Argo", según tu ubicación geográfica