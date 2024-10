¿Por qué los jóvenes de la Generación Z no contestan el teléfono?

Celular (1).jpg Celular.

¿Por qué la generación Z no atiende el teléfono celular?

La generación Z pasa todo el día con el teléfono celular, pero no atienden las llamadas. Algunos expertos dicen que esto está relacionado con los cambios en la comunicación impulsados por la tecnología. Estos jóvenes prefieren los mensajes de texto o comunicarse a través de las redes sociales.

La elección del mensaje de texto no es solamente una cuestión de preferencia, sino también de comodidad y eficiencia. Además, la doctora Elena Touroni, psicóloga consultora, asegura que los jóvenes de la generación Z no han desarrollado el hábito de hablar por teléfono, lo que les hace sentir incómodos cuando su teléfono suena.

Una llamada de teléfono les puede provocar ansiedad, temor a lo desconocido. Además, las llamadas telefónicas pueden provocar malentendidos, algo que los mensajes de texto, con su capacidad para ser revisados y editados, pueden evitar.

Por otro lado los mensajes de texto le brindan a los jóvenes el control sobre cuándo y cómo responder, reduciendo la presión de las interacciones en tiempo real.

Sin embargo, todo esto no quiere decir que los jóvenes no usen o no recurran a las llamadas. Las mismas han quedado reservadas para situaciones de emergencia o conversaciones importantes.