ORANGE IS THE NEW BLACK SERIE NETFLIX.jpg Orange Is The New Black, la serie mejor valorada por la crítica está en Netflix.

De qué trata Orange Is The New Black, considerada la mejor serie de Netflix

Piper Chapman (Taylor Schilling), una mujer de Connecticut con una vida estable y un alto cargo ejecutivo, es detenida por un delito de drogas que cometió hace una década: llevó un maletín con dinero de la droga para Alex Vause (Laura Prepon), su antigua amante y traficante. Tras el juicio, es enviada a la prisión de mujeres en Litchfield, Nueva York.

Por qué Orange is the New Black es una serie aclamada por la crítica

Entre el drama y la comedia, a lo largo de la serie se abordan temas relacionados con la cárcel como el sistema penitenciario norteamericano, el lesbianismo, la represión sexual, el abuso de poder y la corrupción policial.

Orange is the New Black no solo está basada en la historia de vida de Kerman, sino también la trama es abordada a partir del drama humano y no solo desde la violencia, como la mayoría de las ficciones que transcurren tras las rejas, como la serie Vis a Vis.

Reparto de Orange Is The New Black, la serie de Netflix aclamada por la crítica

Taylor Schilling

Kate Mulgrew

Laura Prepon

Jason Biggs

Natasha Lyonne

Michael Harney

Uzo Aduba

Danielle Brooks

Samira Wiley

Dascha Polanco

Selenis Leyva

Nick Sandow

Yael Stone

Taryn Manning

Lea DeLaria

Matt McGorry

Emma Myles

Vicky Jeudy

Laverne Cox

Pablo Schreiber

Lori Petty

Ruby Rose

Tráiler de Orange Is The New Black, la serie de Netflix

Embed - Orange Is The New Black - Season 1 - Official Trailer [HD]

Dónde ver la serie Orange is the New Black, según la zona geográfica