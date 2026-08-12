La nostalgia del cine de los 2000 ha sufrido un duro golpe tras confirmarse que Julie Andrews no formará parte de "El diario de la princesa 3".
Por qué Julie Andrews no vuelve para "El diario de la princesa 3"
La icónica actriz británica aseguró que no retomará su papel de la reina Clarisse. Las razones a continuación
La legendaria actriz británica, quien dio vida a la icónica reina Clarisse Renaldi en las dos primeras entregas, descartó definitivamente su participación en la esperada secuela de Disney encabezada por Anne Hathaway.
¿Por qué Julie Andrews no aparecerá en "El diario de la princesa 3"?
A sus 90 años, la ganadora del Óscar por "Mary Poppins" explicó con franqueza los motivos por los que decidió dar un paso al costado:
“No voy a estar en ella. Creo que la historia es un poco diferente y no estoy segura de cómo lo están manejando. Pero ya es demasiado tarde para que yo lo haga. Creo que la historia debe continuar con la Princesa Mia. Es su historia, no es realmente la mía”.
A la confirmación de que Julie Andrews no estará en la tercera entrega de esta película, también debemos sumarle que Gary Marshall, el director de las primeras dos producciones falleció en 2016.
A diferencia de Andrews, Anne Hathaway ya ha confirmado su regreso para interpretar nuevamente a Mia. La actriz ha señalado en diversas entrevistas que el desarrollo avanza con paso firme, bajo la dirección de Adele Lim (guionista de Crazy Rich Asians) y con la supervisión de Meg Cabot, autora de las novelas originales.
La secuela se situará más de dos décadas después de la primera cinta, explorando la madurez de Mia como monarca de Genovia. Aunque la ausencia de la reina Clarisse dejará un vacío imborrable para los fanáticos, Julie Andrews continúa enfocada en proyectos de voz (como por ejemplo ser Lady Whistledown en la serie éxito de Netflix "Bridgerton") y en su próximo documental homenaje producido por Disney+.