Por qué Julie Andrews no vuelve para "El diario de la princesa 3"

“No voy a estar en ella. Creo que la historia es un poco diferente y no estoy segura de cómo lo están manejando. Pero ya es demasiado tarde para que yo lo haga. Creo que la historia debe continuar con la Princesa Mia. Es su historia, no es realmente la mía”.

Julie Andrews y Anne Hathaway protagonizaron las primeras dos películas de "El diario de la princesa".

A la confirmación de que Julie Andrews no estará en la tercera entrega de esta película, también debemos sumarle que Gary Marshall, el director de las primeras dos producciones falleció en 2016.

A diferencia de Andrews, Anne Hathaway ya ha confirmado su regreso para interpretar nuevamente a Mia. La actriz ha señalado en diversas entrevistas que el desarrollo avanza con paso firme, bajo la dirección de Adele Lim (guionista de Crazy Rich Asians) y con la supervisión de Meg Cabot, autora de las novelas originales.

La secuela se situará más de dos décadas después de la primera cinta, explorando la madurez de Mia como monarca de Genovia. Aunque la ausencia de la reina Clarisse dejará un vacío imborrable para los fanáticos, Julie Andrews continúa enfocada en proyectos de voz (como por ejemplo ser Lady Whistledown en la serie éxito de Netflix "Bridgerton") y en su próximo documental homenaje producido por Disney+.