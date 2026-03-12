Películas clásicas francesas que tienes que ver porque transformaron el lenguaje cinematográfico

Embed - AMÉLIE | Official Trailer

PORTRAIT OF A LADY ON FIRE

Esta película explora el vínculo profundo entre una pintura y su modelo en una isla francesa, desafiando convenciones y esposando sensibilidad visual.

BLUE IS THE WARMEST COLOR

También conocida en español como "La vida de Adele", esta producción es un relato de amor y autodescubrimiento que sumerge al espectador en la intensidad emocional de una relación apasionada. A través de sus protagonistas, esta cinta francesa explora identidad, deseo y los cambios del corazón.

Embed - Blue Is The Warmest Color Official Trailer #1 (2013) - Romantic Drama HD

LOS CINCO DIABLOS

La película sigue a una madre cuya hija tiene una extraña habilidad olfativa que cambiará el rumbo de sus vidas cuando secretos violentos del pasado salen a la luz.

THE INTOUCHABLES

Esta historia ha sido llevada el cine en varias ocasiones, pero la original es francesa. Es un drama conmovedor sobre la amistad inesperada entre un hombre parapléjico y su ciudador sin experiencia (interpretado por Omar Sy, quien luego saltó a la fama por la serie de Netflix "Lupin"). Su relación rompe prejuicios y celebra la dignidad humana desde la risa y la empatía.

Embed - The Intouchables Official Trailer #1 (2012) HD Movie

ELLE

La trama de esta película sigue a una mujer que se obsesiona con descubrir la identidad de su agresor, desatando una exploración perturbadora del poder y la vulnerabilidad.