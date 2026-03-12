El cine francés es uno de los más influyentes del mundo, y durante muchos años brindó cátedra no solo a actores, sino también a productores y directores. Es por ello que en la siguiente nota te diremos qué películas de Francia han sido destacadas a nivel mundial en los últimos años y que valen la pena ser vistas.
Películas clásicas francesas que tienes que ver porque transformaron el lenguaje cinematográfico
Estas películas francesas han sido premiadas y elogiadas a nivel mundial, y estamos seguros de que te encantarán
¿Qué películas francesas debes ver al menos una vez en la vida?
AMÉLIE
Es una de las películas más emblemáticas del cine francés. Cuenta la historia de una joven parisina que decide cambiar la vida de quienes la rodean con gestos discretos, construyendo su propio mundo de bondad e inocencia.
PORTRAIT OF A LADY ON FIRE
Esta película explora el vínculo profundo entre una pintura y su modelo en una isla francesa, desafiando convenciones y esposando sensibilidad visual.
BLUE IS THE WARMEST COLOR
También conocida en español como "La vida de Adele", esta producción es un relato de amor y autodescubrimiento que sumerge al espectador en la intensidad emocional de una relación apasionada. A través de sus protagonistas, esta cinta francesa explora identidad, deseo y los cambios del corazón.
LOS CINCO DIABLOS
La película sigue a una madre cuya hija tiene una extraña habilidad olfativa que cambiará el rumbo de sus vidas cuando secretos violentos del pasado salen a la luz.
THE INTOUCHABLES
Esta historia ha sido llevada el cine en varias ocasiones, pero la original es francesa. Es un drama conmovedor sobre la amistad inesperada entre un hombre parapléjico y su ciudador sin experiencia (interpretado por Omar Sy, quien luego saltó a la fama por la serie de Netflix "Lupin"). Su relación rompe prejuicios y celebra la dignidad humana desde la risa y la empatía.
ELLE
La trama de esta película sigue a una mujer que se obsesiona con descubrir la identidad de su agresor, desatando una exploración perturbadora del poder y la vulnerabilidad.