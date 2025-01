Olivia Hussey: 4 películas para recordar a la actriz argentina que cautivó con su talento y belleza

Romeo y Julieta

Sin dudas su papel más importante es el de Julieta, en el clásico de 1968. Allí trabajó junto a Leonard Whiting, bajo la dirección de Franco Zeffirelli. Gracias a este rol recibió elogios, y ganó un Globo de Oro a la nueva estrella del año y un Premio David di Donatello.

