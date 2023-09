NSYNC confirmó que filmó escenas para una película de STAR WARS

¿NSYNC iba a aparecer en una película de Star Wars?

Ante la pregunta, el cantante Chris Kirkpatrick dijo: "Es muy cierto. Éramos los tres" (señalando a JC Chasez y a Joey Fatone). Luego el resto de la banda recordó cuando los llamaron para audicionar y ser Jedis en la película que protagonizó Ewan McGregor (como Obi-Wan Kenobi), Hayden Christensen (como Anakyn Skywalker/Darth Vader) y Natalie Portman.

*NSYNC Breaks Another Record While Eating Spicy Wings | Hot Ones

Al final NSYNC grabó las escenas para la película, pero las mismas luego fueron eliminadas en el recorte final. Incluso la banda reveló que lo que ellos debían simular en la película era una "batalla" con lásers, y que para ello tuvieron que aprender una coreografía.

Fantone dijo: "Sin embargo, lo más tonto es que mientras hacíamos las escenas, literalmente phvrmm phrvmm como un idiota". "Me encantaría ver un video de eso", aseguró Kirkpatrick, y luego Fantone le confirmó que el video existe.

NSYNC 2.jpg NSYNC

NSYNC no es la única banda que ha formado parte de una película (a pesar de que sus escenas fueron eliminadas) o que protagonizaron una película. Por nombrar solo algunas están las Spice Girls que tuvieron su propia película llamada "Spice World The Movie", The Beatles con "A Hard Day’s Night", los Jonas Brothers que tuvieron una serie llamada "JONAS" y las dos películas de "Camp Rock", entre muchas otras.