No veas la tercera temporada de Euphoria sin recordar estos datos

Embed - Euphoria Season 3 | Trailer 2 | HBO Max

La protagonista es Ruby 'Rue' Bennet, interpretada por Zendaya. El personaje nació el 14 de septiembre de 2001 y fue diagnosticada con ansiedad, TDAH, trastorno bipolar y posible TOC. La joven es adicta a las drogas, ha sufrido sobredosis y estuvo en coma a los 17 años.

Por otro lado lo tenemos a Nathaniel 'Nate' Jacobs, interpretado por Jacob Elordi (el actor del momento). El adolescente es quarterback del equipo de fútbol americano del colegio, es clase alta y estuvo en pareja con Maddy y Cassie.

Cassie (interpretada por Sydney Sweeney) es la mejor representación de la hipersexualización femenina en la pantalla. La joven es insegura, dependiente y sensible. A lo largo de la serie se da a entender que sufrió un aborto.

Madeleine 'Maddy' Pérez es animadora del equipo de fútbol americano del colegio. Oculta los abusos sexuales y maltratos que ha sufrido a lo largo de su vida.

También está Jules Vaughn (interpretada por Hunter Shafer), una chica trans que estuvo interpretada en un hospital psiquátrico. Fue abandonada por su madre alcohólica. Tuvo relaciones sexuales siendo menor de edad con el padre de Nate Jacobs.

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Resumen temporada 1

La historia sigue a Rue Bennet, una adolescente que regresa a su casa de rehabilitación. Conoce a Jules, una chica trans con quien desarrolla una relación intensa y co-dependiente. A su alrededor, una galería de personajes con sus propios traumas: Nate Jacobs, Maddy, Cassie y Fez, el dealer que genuinamente cuida a Rue. La temporada termina con Jules yéndose sola en tren, y con Rue recayendo en las drogas.

Resumen temporada 2

Rue cae en un espiral de adicciones. Llega a robar a familias para pagar las deudas que tiene con los dealers. Nate sigue siendo tóxico con Maddy y empieza una relación con Cassie, a espaldas de todos. Esto destruye la amistad entre Maddy y Cassie. Nate denuncia a su padre, Cal Jacobs, por abuso. Lexie (hermana de Cassie y amiga de Rue) estrena una obra de teatro donde expone a sus amigos y compañeros.

El final termina con un tiroteo, y la policía rodea la casa de Fez. Ashtray, hermano adoptivo de Fez, muere en el enfrentamiento. Rue termina la temporada sobria, pero su estabilidad es frágil.