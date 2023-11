No lo vas a creer, así luce Austin St. John el Power Rangers rojo de 1993

Asi-luce-Austin-St.-John-Power-Rangers-rojo-1993-.jpg Los seis Power Rangers de la primera temporada.

"Power Rangers" sigue a un grupo de superhéroes que luchan contra una bruja alienígena, llamada Rita Repulsa, usando sus diferentes poderes. Se conectan con una especie de fuente de poder que les otorga habilidades extraordinarias que quedan disimulados a través de un traje protector y un casco que les oculta la identidad a cada uno de ellos. Además, cuentan con la ayuda de los Dinozords.

Así luce Austin St. John, actor que interpretó al primer Ranger Rojo en "Power Rangers"

El exactor estadounidense Jason Geiger, más conocido por su nombre artístico Austin St. John, tiene 49 años y nació el 17 de septiembre de 1974 en Roswell, Nuevo México.

Austin St. John sigue siendo muy recordado por ser el primer Ranger Rojo y el primer líder de los Power Rangers. Dejó la serie a mitad de la temporada 2, aunque volvió para “Power Rangers Zeo” como el Ranger Dorado y un capítulo especial llamado “Forever Red” con todos los Rangers Rojos en el décimo aniversario de la franquicia.

Desde pequeño, demostró tener mucho talento para las artes marciales, algo que fue fundamental para interpretar su rol como superhéroe.

Sus últimos trabajos como actor fueron “Monsters at Large” (2018), “A Walk with Grace” (2019) y un episodio de “Power Rangers Beast Morphers” (2020). Además, es productor del videojuego “Black Salt Coreuption” y de la película “A gift of the heart”.

En la vida real, llegó a tener cinta negra tanto en Taekwondo como en Judo. Pese al éxito que tuvo la serie, Austin St. John decidió mantenerse alejado de las pantallas para trabajar como paramédico en las fuerzas militares.