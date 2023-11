A casi 20 años de su estreno, así luce el actor Malcolm David Kelley de "Lost"

Asi-luce-Malcolm-David-Kelley-de-la-serie-Lost1.jpg

La serie terminó el 23 de mayo de 2010, tras 121 episodios en seis temporadas, con un capítulo final emitido simultáneamente en nueve países.

"Lost" ganó numerosos premios, entre los que se encuentran un Globo de Oro y seis Premios Emmy.

Así luce Malcolm David Kelley, actor de "Lost"

El actor y músico estadounidense Malcolm David Kelley, conocido por su papel de Walt Lloyd en la serie de televisión "Lost", tiene 31 años y nació el 12 de mayo de 1992 en Bellflower, California. Entre otro papeles destacados se recuerdan el de Lil' Saint en la película El hip hop está que arde.

Asi-luce-Malcolm-David-Kelley-de-la-serie-Lost2.jpg En los últimos años, Malcolm David Kelley tuvo algún papel secundario para la pequeña pantalla, el último en Angel.

Malcolm David Kelley comenzó a trabajar en el mundo del espectáculo a la edad de nueve años, haciendo su debut en pantalla en un papel no acreditado de "Malcolm el de en medio", en 2001.

A los 12 años consiguió su primer papel importante en 'Lost' como Walt Lloyd y también hizo apariciones en La juez Amy, La Ley y el Orden: Special Victims Unit y Me llamo Earl.

Asi-luce-Malcolm-David-Kelley-de-la-serie-Lost3.jpg Durante el tiempo que fue miembro del dúo MKTO, Malcolm David Kelley participó en varios episodios de Insecure.

Al margen de su carrera actoral, Malcolm hizo un camino en la música y formó, junto a Tony Oller, el grupo MKTO (Misfit Kids and Total Outcasts, aunque son las iniciales que resultan de sus nombres), que mezclaba pop con hip hop. Debutaron con el tema Than You a finales de 2012.

Tras un par de separaciones y vueltas, en agosto de 2021 se separaron y Kelley, por su parte, se define desde entonces en sus redes como antiguo miembro de MKTO.